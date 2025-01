Crash d'un avion de ligne à Washington: probablement «pas de survivants» Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Janvier 2025 à 15:02 | | 0 commentaire(s)|

Après une collision avec un hélicoptère, un avion de ligne s'est abîmé dans le fleuve Potomac à Washington où des recherches sont en cours, a annoncé, mercredi 29 janvier, la police de la capitale américaine. Vingt-huit corps ont déjà été retrouvés, signale le chef des pompiers. Soixante passagers et quatre membres d'équipage se trouvaient à bord de l'appareil appartenant à la compagnie PSA Airlines. Parmi eux, des membres de la communauté du patinage artistique américain et russe. Selon les dernières informations, le chef des pompiers dit que vingt-huit corps ont été retrouvés par les secouristes et qu'il y a peu de chance « qu'il y ait des survivants » dans la carlingue de l'avion qui s'est abîmé dans le Potomac, dans la nuit de mercredi à jeudi. Un couple de patineurs artistiques russes, Evgenia Chichkova et Vadim Naumov, champions du monde en 1994, étaient dans l'avion, ont fait savoir les agences de presse russes, ainsi que plusieurs membres de la communauté américaine de patinage artistique. « Nous sommes effondrés après cette tragédie indicible et nous gardons les familles des victimes tout près de nos cœurs », a déclaré l'instance dirigeante du patinage artistique américain, dans un communiqué cité par le Washington Post.



L'avion de ligne est entré en collision avec un hélicoptère UH-60 Black Hawk de l'armée américaine lors de son atterrissage prévu vers 21h00 (02h00 TU jeudi) à l'aéroport national Ronald-Reagan près de Washington, selon la Federal Aviation Administration (FAA). Le vol 5342 d'American Airlines, opéré par PSA, une filiale régionale d'American Airlines, avait décollé de Wichita, au Kansas. Concernant l'hélicoptère militaire impliqué dans l'accident, un porte-parole de l'armée américaine explique qu'il effectuait un « vol d'entraînement ».



« Soixante passagers et quatre membres d'équipage étaient à bord de [l'avion] », a ajouté la compagnie aérienne. Trois militaires étaient à bord du Black Hawk, selon un responsable de l'armée américaine.



Donald Trump « informé de la situation »



Le président des États-Unis Donald Trump « a été informé de la situation : de manière tragique, il semble qu'un hélicoptère militaire est entré en collision avec un avion de ligne régionale », a déclaré sur la chaîne Fox News la porte-parole de la présidence, Karoline Leavitt. Donald Trump a ensuite affirmé sur son réseau social Truth Social que la collision aérienne à Washington « aurait dû être évitée ».



Plusieurs hélicoptères, dont ceux de la police des parcs américains, du département de police métropolitaine de Washington et de l'armée américaine, survolaient la scène de l'accident, au cœur de la nuit. Les pompiers et les services médicaux d'urgence de Washington DC ont déclaré sur X que des bateaux-pompes, spécialisés dans la lutte contre les incendies, étaient également sur les lieux.



Les circonstances exactes du drame ne sont pas encore connues. Une vidéo d'une caméra d'observation du Kennedy Center voisin montre deux séries de lumières correspondant à des avions semblant se joindre à une boule de feu.



Tous les décollages et atterrissages depuis l'aéroport près de Washington ont été interrompus. De son côté, le patron d'American Airlines exprime son « profond chagrin ». Dans une vidéo diffusée sur le site de la compagnie, il a dit aussi « travailler activement avec les autorités locales, étatiques et fédérales sur les mesures d'urgence ».



RFI



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-78475-crash-d-un-avi...

Accueil Envoyer à un ami Partager