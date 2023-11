Création d’emploi: L’Anpej appuie 46 jeunes en matériels Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Novembre 2023 à 22:03 | | 0 commentaire(s)|

L’Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes (Anpej) a remis un lot important de matériels aux jeunes entrepreneurs dans les secteurs de l’agriculture, l’artisanat, le numérique, le commerce, l’agroalimentaire, les services, le numérique. Dans le cadre du Programme national de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes au Sénégal (Pnpej/Sn), l’Agence nationale pour la promotion […] L’Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes (Anpej) a remis un lot important de matériels aux jeunes entrepreneurs dans les secteurs de l’agriculture, l’artisanat, le numérique, le commerce, l’agroalimentaire, les services, le numérique. Dans le cadre du Programme national de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes au Sénégal (Pnpej/Sn), l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes (Anpej) a organisé jeudi dernier, une cérémonie de remise de matériels aux jeunes entrepreneurs dans les secteurs de l’agriculture, l’artisanat, le numérique, le commerce, l’agroalimentaire, les services, le numérique. En relation avec les antennes régionales, 161 jeunes entrepreneurs ont été sélectionnés dont 46 qui ont reçu un appui en matériel estimé à 105 millions de FCfa et 119 promoteurs qui seront accompagnés dans le processus de formalisation de leurs entreprises, pour les entreprises individuelles (Ei), les groupements d’intérêt économique (Gie) et 39 autorisation de fabrication et de mise en vente (Fra). Le programme est entièrement financé par l’Anpej, pour un coût global de 125 000 000 de FCfa. Il tourne autour de 3 composantes : formation, éducation financière et gestion des entreprises, appui matériel par la mise à disposition de kits et la composante 3, appui à la formalisation pour les entreprises individuelles. Selon le directeur général de l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes (Anpej), Tamsir Faye, cette activité a été réalisée grâce à l’appui de l’Ong allemande la Giz. « Cette activité est organisée en prélude à la semaine mondiale de l’entreprenariat ou global entrepreneurship week (Gew) qui se tient du 13 au 17 novembre 2023. Semaine durant laquelle, les entrepreneurs innovent, lancent des startups et proposent des solutions aux enjeux sociaux et environnementaux auxquels fait face la société d’aujourd’hui », a-t-il laissé entendre. Et de préciser que la phase pilote a été lancée en avril 2023. « L’Anpej s’est résolument investie à votre disposition encore une fois notre engagement à soutenir l’entreprenariat des jeunes afin d’en faire le vecteur principal de développement et de création d’emplois au Sénégal », a souligné Tamsir Faye. Le Directeur général de l’Anpej, dans un contexte marqué par la migration irrégulière, a exhorté les jeunes à croire et explorer leurs potentiels de leurs terroirs et se maintenir dans cette dynamique entrepreneuriale.

Tamsir Faye a invité les bénéficiaires à faire bon usage, à respecter le plan suivi élaboré par les chefs d’antenne de l’Anpej. Bénéficiaire, Moustapha Gaye, vivant avec handicap s’est félicité de cet appui de l’Etat. Ce dernier dit s’activer dans la livraison. Serigne Mansour Sy CISSE



Source : Source : https://lesoleil.sn/creation-demploi-lanpej-appuie...

Accueil Envoyer à un ami Partager