Création d'un Centre de formation aux métiers portuaires : le Port autonome de Dakar et les mairies de Diass, de Yène et Ndayane Popenguine signent un protocole d'accord

Le Port autonome de Dakar et les mairies de Diass, de Yène et Ndayane Popenguine ont signé hier à Yène un protocole d’accord pour la création d’un Centre de formation aux métiers portuaires dans la zone qui va abriter le futur port de Ndayane.

Le protocole d’accord a été paraphé lors d’une cérémonie présidée par le Président du Conseil d’administration Moussa Sy, par le directeur général du Port autonome de Dakar Aboubacar Sédikh Bèye, du maire de Ndayane Popenguine Mansour Thiandoum et les représentants des maires de Diass et de Yène.

Le futur Centre de formation des métiers portuaires sera piloté par la directrice du Centre de formation aux métiers portuaires et à la Logistique dirigée par Mme Awa Ndiaye Sagna qui a participé à la cérémonie. Cette dernière a expliqué les différentes offres de formation du CFMPL qui depuis 2011 a formé 1243 stagiaires, 5905 professionnels en renforcement de capacités. 801 travailleurs formés en 2018 en certificats de spécialité.

Le maire de Popenguine Ndayane, et les représentants des maires de Diass et Yène ont magnifié cet important projet. Ils ont accepté de mettre à la disposition du Port de Ndayane un espace foncier de 5 ha pour abriter les futurs locaux du Centre de formation.

Le directeur général du Port autonome de Dakar est revenu sur le processus et l’importance du futur port de Ndayane qui va consacrer dans sa 1ère phase 837 millions de dollars. Considéré comme le plus grand investissement privé de l’histoire du Sénégal, il permettra la réalisation du plus grand port multifonction de l’Afrique de l’Ouest car s’étendant sur une superficie de 1200 ha avec un tirant d’eau de 18 mètres et un chenal de 5 km. Il est conçu pour accueillir les plus grands navires du monde. Le projet de Ndayane permettra de créer au moins 25.000 emplois dans cette zone, dans un premier temps avant d’en créer entre 100.000 0 250.000 emplois.

Selon DG du Port Aboubacary Sadikh Bèye en effet, « la création d’emplois de qualité requiert la disponibilité de ressources humaines qualifiées et compétentes. La création d’un centre de formation à dimension internationale met en œuvre l’ambition du président Macky Sall de donner une formation qualifiante à notre jeunesse et surtout pour les populations environnantes des 3 communes qui souhaitent prendre une part active dans l’exploitation du futur port ».

Le partenariat signé avec les 3 communes ajoutera-t-il, « sera bénéfique et ira au-delà de la formation parce qu’il permettra à la fois de doter la zone d’infrastructures modernes de dernières générations et de jeter les jalons de l’intercommunalité pour un territoire viable, porteur d’espoir et d’espérance pour les populations »

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Creation-d-un-Centre-de-...

