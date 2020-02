Création de la Médina ou la ségrégation des quartiers de Dakar

En 1914, à la suite de violentes épidémies de peste et de fièvre jaune, la création de la Médina fut décidée, ainsi que le déplacement des villages lébous voisins de l’actuelle avenue Lamine Guèye.



Cette opération marqua le début d’une véritable ségrégation entre la ville européenne et les quartiers noirs. Dans le même temps, sous prétexte de lutte contre les incendies, on interdit l’utilisation de matériaux légers et l’on renforça tous les règlements visant à améliorer les conditions d’hygiène.



