Crei : Aida Ndiongue n’a toujours pas retrouvé ses biens

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Novembre 2019 à 10:47 | | 0 commentaire(s)|

Malgré le non-lieu dont elle avait bénéficié, Aida Ndiongue court toujours derrière l’Etat du Sénégal pour retrouver ses biens. Aucun franc n’a été restitué à l’ex-sénatrice après sa détention dans une affaire de détournement de deniers publics. « Je reste toujours à l’écoute de la justice. Peut-être qu’un jour, ils me rendront ce qui m’appartient. Ou bien, j’irai acheter une montre le jour où on vendra mes bijoux aux enchères », déclare-t-elle dans les colonnes de L’As.



A l’en croire, ceux qui devaient lui restituer ses biens ne l’ont pas fait. Elle estime même que c’est la Cour suprême qui ‘est opposée à cette action.



(Avec Actusen)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos