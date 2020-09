Creuset du Savoir : Diamal et ses 45 des Daaras, l'école coranique où les talibés ne sont pas destinés à la mendicité Située dans le département de Mbirkilane, dans la région de Kaffrine, la communauté rurale de Diamal est au cœur de ce reportage de Leral TV. Créée en 1910 par Serigne Abdoulaye Cissé Diamal dont elle porte aujourd’hui le nom, cette localité de Mbirkilane date du temps de la colonisation et a plus d’un siècle d’existence. Sa particularité est qu’à sa fondation, Diamal était et même demeure toujours une université privée du savoir, mais où le moindre sou n’est demandé de la formation à la sortie. Pourtant ses talibés ne sont des instruments de la mendicité…Reportage

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Septembre 2020 à 16:52 | | 0 commentaire(s)|

Aujourd’hui Diamal compte 45 Daaras, mais des Daaras loin de ceux qui ne forment que des enfants talibés. Oui car de 1910 à nos jours, de grands érudits sont passés par-là ou sortis de ces écoles coraniques.



De ses origines à nos jours, des valeurs religieuses et ancestrales à la modernité, du train-train habituel à la pandémie de Covid-19, votre chaine a essayé de retracer le passé et le vécu d’une localité en commençant par les notables et bibliothèques vivantes de cette communauté toujours à la quête du « Savoir ».



