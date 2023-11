Crime contre l’humanité: Juan Branco se félicite de l’avancée de sa plainte contre Macky Sall au parquet national antiterroriste français Ayant déposé une plainte pour crime contre l’humanité contre le président Macky Sall en juin 2023, Juan Branco voit sa démarche aboutir avec succès. Sur sa page X, l’avocat informant que le « pôle crimes contre l’humanité du parquet national antiterroriste français vient de formuler ses premières réquisitions dans le cadre de la procédure engagée contre Macky Sall et son entourage pour crimes contre l’humanité », se félicite de cette avancée.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Novembre 2023 à 19:16 | | 0 commentaire(s)|

L’avocat exhorte « tout porteur de mallette, tout magistrat, tout haut fonctionnaire qui chercherait à s’ingérer dans le bon fonctionnement de la démocratie sénégalaise à prendre conscience que l’incitation, la participation ou l’autorisation, directes ou indirectes, sous quelque forme que ce soit, à la commission de crimes contre l’humanité, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile, est imprescriptible », précise Me Branco dans la note.



Utilisant le réseau social X (anciennement Twitter), l’avocat du maire de Ziguinchor rappelle que « ces actes peuvent inclure des décisions administratives ou judiciaires prises en violation manifeste des principes fondamentaux du droit, dès lors qu’elles contribuent à la persécution de populations civiles en raison de leurs idées ou de leur engagement, ou visent à protéger des individus ayant commis des crimes contre l’humanité ».



Juan Branco souligne également que « aucune forme d’immunité, personnelle ou matérielle, ne pourra être revendiquée », incitant ainsi « toutes les victimes et familles de victimes à continuer à se manifester ».



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook