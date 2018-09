Crime passionnel à Boune villa de Keur Massar : un gangster poignarde à mort son ami à cause d’une fille et... Deux compagnons qui évoluent dans le milieu interlope de la banlieue dakaroise, ont utilisé la manière forte pour solder leurs comptes autour d’une histoire de fille. Ils ont usé d’armes blanches, lors d’une violente bagarre, qui a entrainé la mort de l’un d’eux. La présumé meurtrier a été interpellé au cours de la même nuit d’avant-hier, puis placé en garde-à-vue à la brigade de la gendarmerie territoire de Keur Massar.

Les habitants du quartier Boune village de Keur Massar ont été tirés du sommeil, avant-hier nuit, vers les coups de 02h du matin, par une effroyable altercation à l’arme blanche entre deux amis qui sont également de redoutables malfaiteurs. Le mobile de la bagarre, suivie de meurtre est lié à une histoire de fille.



Aux heures creuses de la nuit d’avant-hier, rapportent des témoins oculaires de la scène, les amis qui font office d’apprenti-chauffeur, engagent une vive prise de becs et des échanges de propos orduriers. Puant fortes l’alcool, chacun d’entre eux, peinait à se tenir sur ses jambes, titubait et rivalisait dans la salacité des injures.



Et, comme dans de pareilles circonstances, l’un (qui sera poignardé à mort) sort sa bouteille de liqueur, la casse et lance un défi à son antagoniste. Celui-ci, détenant un couteau dissimulé sous les habits, brandit l’arme blanche, se met sur ses gardes et guette le premier assaut de son compagnon. Qui tient fortement le tesson de bouteille de liqueur à la main, s’avance à pas hésitant et fonce droit sur son ami, ivre aussi. Mais, ce dernier flaire le coup, esquive la charge et attaque avec violence. Il sort leur couteau et assène un violent coup à son protagoniste. Il se défait de l’étreinte et repousse le jeune garçon qui s‘écroule au sol et se tortille de douleurs. Il hurle à l’aide et commence à se vider de son sang.



L’auteur du coup de couteau se débarrasse de son arme, abandonne son vieux pote dans ce piteux état et prend la clef des champs. Le poignardé perd beaucoup de sang et finit par rendre l’âme, pendant que les secours s’organisent autour de lui, pour tenter de l’évacuer d’urgence à l’hôpital.



Informés, les limiers de Yeumbeul, en patrouille de sécurisation, débarquent sur la scène de crime. Mais, ils réalisent que le secteur relève de la gendarmerie de Keur Massar et passent la main aux pandores de la localité. Les hommes en bleu alertent les sapeurs-pompiers pour évacuer le corps, apprennent la fuite du supposé criminel et localisent le jeune homme durant la même nuit dans le quartier, l’appréhendent et le conduisent dans les locaux de la brigade, où le mis en cause se trouve présentement en garde-à-vue. Il attend de se soumettre à l’exercice fatidique des questions-réponses des enquêteurs.



La victime tout comme le mis en cause est âgée environ d’une trentaine d’années. Ils sont très connus dans les milieux interlopes et exercent le métier d’apprenti-chauffeurs à leurs heures perdues. En attendant la fin de la durée légale de la garde-à-vue, le mis en cause devrait être présentement devant le procureur de Pikine/Guédiawaye pour les griefs, retenus contre lui. Mais, de sources sures, on apprend qu’une histoire de fille est le mobile de la bagarre suivie de crime.



