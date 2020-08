Criminalité et délinquance : 2886 personnes interpellées durant le mois de juillet

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Août 2020 à 10:04 | | 0 commentaire(s)|

La police nationale a publié hier les interpellations faites durant le mois de juillet. Selon le communiqué de la police, 2886 individus ont été interpellés pour diverses infractions dont 16 de nationalités étrangère.



Ces interpellations sont réparties comme suit, lit-on, « 334 individus appréhendés pour atteintes aux biens (vols, recel, abus de confiance, détournement, escroquerie), 150 pour infractions au code des drogues, 109 pour atteintes aux personnes (homicides, accidents, tentative de meurtre, coups et blessures volontaires, violences à ascendants viol, attentat à la pudeur,) 164 pour atteintes à la paix publique, 380 pour ivresse publique et manifeste et 1848 pour vérification d’identités ».





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos