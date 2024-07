Crise à Ziguinchor : Cap Skiring en état d’alerte à cause des inondations Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Juillet 2024 à 14:21 | | 0 commentaire(s)|

Inondations Cap-Skiring/ Ziguinchor/ Casamance/ Pluies Des pluies diluviennes ont submergé la station balnéaire de Cap Skirring dans le sud, entraînant une paralysie des activités en ville. La situation s’est aggravée au rond-point du Cap Skirring, où les flaques d’eau provenant de l’aéroport et du Club Med ont envahi la place, le marché artisanal, ainsi que tous les espaces commerciaux le long de cette artère principale. La circulation a été totalement interrompue pendant plusieurs heures, plongeant les résidents et les visiteurs dans une situation difficile. Des vidéos largement partagées sur les réseaux sociaux témoignent de l’ampleur des inondations, avec des rues transformées en torrents et des commerces submergés. Cet événement soudain a mis en lumière les faiblesses de l’infrastructure de Cap Skirring face aux conditions météorologiques extrêmes. Les autorités locales et le ministre de l’Assainissement ont été interpellés pour prendre des mesures urgentes afin d’éviter de futurs incidents similaires, comme le rapporte Rewmi Quotidien. Les habitants pressent pour une action rapide afin d’améliorer les systèmes de drainage et de renforcer les infrastructures, afin de minimiser les impacts économiques et sociaux des inondations futures.



Source : https://atlanticactu.com/crise-a-ziguinchor-cap-sk...

