Crise dans la métallurgie : Serigne Mamor Sokhna dénonce les pratiques de Métalsen et menace de tout déballer Le secteur de la ferraille risque de disparaître si l'État n'intervient pas pour réguler les activités de l'usine Métalsen. C'est ce que soutient Serigne Mamor Sokhna. "Voici une industrie implantée au Sénégal depuis 2023, censée être la troisième industrie métallurgique du pays, avec pour mission de faciliter l'accès au métal aux exportateurs. Cependant, au lieu de respecter ses engagements, elle met au chômage les exportateurs et contrôle seule le secteur.

« L'exemple que je vais vous décrire en est une parfaite illustration. Il s'agit du contentieux qui m'oppose à cette usine. Après avoir remporté notre bras de fer, Métalsen était dans l'obligation de me vendre du métal conformément à la réglementation en vigueur, car je suis détenteur d'une licence d'exportation. Pourtant, Mme Yanping Zhang, directrice commerciale de Métalsen, en complicité avec mon concurrent direct, a refusé de se conformer à la loi.



Pour être éligible à l'achat chez Métalsen, il faut verser de l'argent sur son compte bancaire logé à la Banque Islamique. J'ai donc, avec mon partenaire, effectué ce versement. Par la suite, ils m'ont informé que je n'obtiendrais ni le métal, ni mon argent. Pire encore, ils ont informé une femme avec laquelle j'ai un contentieux au tribunal de commerce que j'avais des fonds chez eux. Celle-ci a alors engagé un huissier de justice pour faire un constat. Le 8 juillet, j'ai contacté la direction de l'usine pour réclamer mes fonds et, à ma grande surprise, ils m'ont dit que c'était impossible. Ainsi, j'interpelle le directeur du commerce, le chef de la division du commerce, le ministre ainsi que le procureur et le ministre de la justice. »



« Le 10 juillet, Yanping Zhang et Paul Séné, courtier de Métalsen, m'ont confirmé que je ne récupérerai pas l'argent versé par mon partenaire Habib Hassan. Deux jours plus tard, le 12 juillet 2024, j'ai reçu une assignation d'un huissier confirmant leurs dires. C'est pourquoi, j'appelle l'État du Sénégal à auditer le fonctionnement de cette usine, car depuis son installation à Thiès, elle ne cesse de bafouer les droits des exportateurs, moi Serigne Momar Sokhna en premier. »



J'invite l'OFNAC et tous les ministères concernés à venir s'enquérir des méthodes d'opération de l'usine Métalsen, notamment en ce qui concerne la ferraille et la fonte.



« Nous connaissons les raisons qui ont poussé le directeur général à quitter le pays, et si ce problème n'est pas résolu dans les prochains jours, je ferai des révélations. Moi, Serigne Momar Sokhna, je suis prêt à affronter toutes leurs manigances contre moi, car en tant que Sénégalais, nous n'accepterons jamais qu'un étranger ait plus de droits que nous dans ce pays, surtout des Chinois. Ces derniers sont en train de détruire le secteur de la ferraille et l'État doit vérifier les conditions d'implantation de Métalsen.



Je signale également que des courtiers se cachent derrière mes concurrents pour me nuire, et cela ne passera pas.



J'invite Métalsen à restituer le plus rapidement possible à mon partenaire Habib Hassan la somme de 25 millions CFA qu'il avait versée en mon nom sur leur compte commercial logé à la Banque Islamique.



J'interpelle le chef de l'État concernant le site d'implantation de l'usine, car son impact environnemental n'est pas compatible avec la cohabitation avec les populations locales. Il faut soit déplacer l'usine, soit reloger les populations ailleurs.



J'invite tous les ferrailleurs à se joindre à moi pour défendre nos intérêts", a-t-il conclu.



