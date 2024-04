Crise dans les Collectivités Territoriales : Les Agents Municipaux Expriment leur Mécontentement

Les agents des collectivités territoriales expriment leur mécontentement à travers un mouvement de grève qui a déjà duré 120 heures. Dans des villes telles que Pikine, Guédiawaye et Keur Massar, le mot d'ordre est largement suivi. Les revendications portent principalement sur l'application de la loi régissant le classement des agents du statut particulier au statut général, ainsi que sur l'augmentation des salaires et des indemnités.



Les agents de la banlieue lancent un appel aux nouvelles autorités gouvernementales pour qu'elles réagissent rapidement avant qu'ils ne mettent en œuvre un nouveau plan d'action. La situation témoigne d'un malaise profond au sein des collectivités territoriales, où les agents se sentent négligés et sous-estimés.



Ibrahima Khalil Dieme