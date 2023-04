Crise interne à la Lonase: Le Dg Lat Diop sur siège ejectable ?

Il y a une semaine, des employés contractuels de la Lonase avaient publié en exclusivité dans les colonnes du quotidien « Le Témoin », une lettre ouverte au président de la République Macky Sall.



Dans cette lettre retentissante, ces employés avaient mis à nu la gestion qu’ils qualifient de « chaotique » du Directeur général de la Lonase, Lat Diop. Ces travailleurs avaient également profité de cette lettre pour dénoncer les embauches de certains proches, amis et parents de Lat Diop, au détriment de nombreux contractuels qui ont fait plusieurs années dans la boîte. Par ricochet, les signataires de cette lettre ont aussi déploré l’activisme politique débordant et humiliant de Lat Diop, dans l’espoir de verrouiller son fauteuil à la Lonase. Dès la parution de notre édition, nous souffle-on, le président de la République Macky Sall ou l’unique destinataire de cette lettre ouverte, l’a bien lue. Evidemment, le président est un fidèle lecteur du « Témoin ».



Seulement au lieu de faire amende honorable, souligne "Le Témoin", le Dg Lat. Diop n’a fait autre que de « cracher » sur la lettre ouverte à Macky Sall, en licenciant carrément certains contractuels soupçonnés d’en être les signataires. Un état de fait que le ministre des Finances et du Budget Mamadou Moustapha Bâ (Tutelle de la Lonase) n’aurait pas du tout apprécié, selon nos sources. En tout cas, les contractuels de la Lonase comptent revenir à la charge avec une autre lettre ouverte, avec des chiffres et documents (contrats, marchés, dépenses etc.) à l’appui. Sauf miracle mystique ou pression maraboutique, le Dg Lat Diop serait donc sur siège éjectable. Vite, qu’il se remette à insulter Ousmane Sonko pour sauver son fauteuil !