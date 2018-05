Crise scolaire : Le ministre de l'Education Serigne Mbaye Thiam "assume tout”

Accusé par les enseignants d’être le principal problème de l’éducation et écarté des négociations, SerigneMbaye sort de sa réserve. Dans l’entretien qu’il a accordé à EnQuête, le ministre de l’Education dit assumer ce qu’il a fait jusqu'ici de façon directe ou indirecte. « J’assume totalement ce que j’ai fait. Je l’ai fait au nom du gouvernement. Tout ce que j’ai fait ce sont des décisions discutées, arrêtées au sein du gouvernement. Je l’ai assumé complètement », déclare-t-il.



Sur l’implication de la Première dame au dénouement de la crise, Serigne Mbaye Thiam considère que cette dernière est comme toutes les bonnes volontés qui ont tenté d’apporter des solutions pour sauver l’année. « Il ne faut pas particulariser, il faut remercier toutes les bonnes volontés qui se sont manifestées pour régler la crise. Qu’il soit connu ou inconnu ,qu’il le fasse de façon discrète ou ouverte. Il faut se réjouir de cela. Maintenant, qui a réglé les problèmes ? C’est le président de la République, non ! Lors de l’ultime rencontre avec les organisations syndicales, il n’y avait que le chef de l’Etat et le Premier ministre, il n’y avait pas une autre personne », fait-il remarquer.











Ndèye R. Thiane (stagiaire)