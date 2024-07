« Critiquée » par le président de la commission de l’UA: L’AES condamne et dénonce une ingérence Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Juillet 2024 à 00:38 | | 0 commentaire(s)|

Les Ministres des Affaires étrangères de la Confédération des Etats du Sahel (AES) ont suivi, par voie de presse, les délibérations publiques de la 65*me session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), tenue le 07 juillet 2024 à Abuja.







Au cours de ce Sommet, le Commissaire de l'Union africaine (UA) en charge des Affaires politiques, paix et sécurité, s'exprimant au nom du Président de la Commission de l'Union africaine, a déclaré que « le retrait de trois (03) pays de la CEDEAO est inacceptable pour l'Union africaine et nous croyons en une seule CEDEAO ». Un jugement de valeur qui est aussi « surprenant qu'inhabituel de la part d'un fonctionnaire statutaire » selon les ministres des affaires étrangères des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) dans un communiqué conjoint. Ces derniers désapprouvent et condamnent avec la dernière énergie « cette attitude, contraire au devoir de réserve et à l'obligation d'impartialité qui incombent à tout fonctionnaire d'une Organisation intergouvernementale ».







Les Ministres des Affaires étrangères de la Confédération des Etats du Sahel (AES) regrettent par ailleurs les jugements de valeur à géométrie variable de la Commission, qui n'avait pas cru utile, en 2000, de juger « inacceptable » le retrait d'un précédent membre de la CEDEAO. Cette prise de position inappropriée, inopportune et contreproductive est contraire selon les ministres des affaires étrangères de l’AES , aux principes, aux règles et à la pratique de l'UA. Les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des Etats du Sahel rappellent que le Burkina, le Mali et le Niger ont, depuis les premières années des indépendances, été à la pointe du combat pour l'unité du Continent, la défense de sa dignité et la réalisation d'une véritable intégration africaine. Ils réitèrent la disponibilité de la Confédération à coopérer avec la Commission et les autres organes de l'Union africaine dans le respect strict des choix souverains de ses Etats membres et des textes de l'Organisation continentale.

