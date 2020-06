Critiques sur la gestion du président Macky de la Covid-19 : le Meer National recadre opposants et sceptiques Dans une déclaration parvenue à Leral.net, le Mouvement des élèves et étudiants républicains (Meer) a tenu à apporter sa réponse aux critiques portées sur la gestion présidentielle de la pandémie de la COVID-19. A l’opposition, le mouvement invite à revoir sa copie…

Depuis quelques jours, il est constaté avec une certaine fréquence, des sorties intempestives jugeant négativement les orientations et choix du chef de l'Etat et de son Gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus.

Le Meer tout en réitérant son soutien exclusif et sans faille aux autorités, félicite le Président de la République Son Excellence Monsieur Macky Sall et adhère pleinement à la sage décision de repousser la reprise des cours pour les élèves en classe d'examen.

Par cette attitude, le Chef de l'Etat rappelle son souci de préserver la Santé des Sénégalais en premier lieu et montre sa ferme volonté de ne pas faire de l'école un vecteur de transmission du virus tout en s'engageant à réunir les conditions d'une bonne reprise des enseignements au niveau national.

Le Meer appelle à la sérénité et invite les compatriotes sénégalais à rester concentrés et solidaires des initiatives des autorités étatiques. Pour rappel, dès l'apparition du premier cas au Sénégal, l'Etat a pris de fortes mesures destinées à stopper la progression du virus et le Président de la République a lancé un appel fort aux Sénégalais pour une implication de chaque citoyen, afin qu'ensemble, nous puisions dans nos convictions patriotiques, les ressources nécessaires pour faire face à ce désastre qui frappe l'humanité.

Beaucoup d'efforts ont jusque là été faits et au moment où nous abordons une phase qui peut s'avérer décisive, l'heure n'est point au relâchement, encore moins à la déconcentration.

Le Meer fustige avec la dernière énergie le comportement irresponsable de certains opposants qui avec un discours venimeux, tirant les ficelles de la discorde, veulent profiter de cette crise sanitaire pour solder des comptes politiques et essayer de gagner la sympathie des Sénégalais.

C'est peine perdue car le Peuple se bat aux côtés de son Président et adhère majoritairement à ce qui se fait. Le Président n'a qu'une seule préoccupation actuellement, celle de gagner le combat contre le Coronavirus et de trouver la meilleure formule pour que le Sénégal et l'Afrique puissent avoir les moyens de faire face aux conséquences économiques désastreuses projetées.

L'heure n'est point a la politique mais plutôt à l'unité et à la cohésion car nous avons un ennemi commun et nous combattons pour Notre Patrie.

Le Meer appelle les compatriotes sénégalais à poursuivre le combat en respectant davantage les mesures barrières dont le port systématique du masque, le lavage des mains et les règles de distanciation sociale. Ensemble, nous pouvons vaincre face à la Covid19.



#Meer_National



