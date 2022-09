Croisade contre la vie chère: le Sen de l'Apr réitère son soutien au Président Sall L’Alliance pour la République réitère son soutien total au Chef de l’Etat, S.E.M. Macky SALL, dans sa croisade opportune contre la vie chère. Le Président de la République indique ainsi clairement sa fidélité à l’inspiration originelle de son projet politique: lutter contre les inégalités sociales et territoriales pour un mieux-être des populations.



Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Septembre 2022 à 17:32

La distribution des infrastructures de base à travers le pays, l’intensification des accès à l’eau potable, à l’électricité, à la santé et à des revenus grâce aux Bouses de sécurité familiale, aux emplois créés, la valorisation des salaires et des pensions de retraite ont incontestablement amélioré le pouvoir d’achat des Sénégalais.



En dépit de la crise sanitaire qui a ralenti la croissance de notre économie et des effets de la guerre en Ukraine, la politique sociale du Président de la République n’a jamais fléchi, sa volonté aussi. Les concertations contre la vie chère qui ont eu lieu le lundi 26 septembre 2022 ont été salutaires avec des mesures consensuelles rigoureuses.

Elles ont regroupé, en effet, l’ensemble des acteurs concernés, notamment les ministères, les services de l’Etat, les associations de consommateurs, les syndicats de travailleurs, les organisations patronales, entre autres.



L’Alliance pour la République encourage fortement le Premier ministre, Monsieur Amadou BA, qu’elle félicite vivement par ailleurs, à prendre toutes les dispositions pour l’application réussie des mesures formulées par le Chef de l’Etat. Dans ce cadre, l’Alliance pour la République salue la décision du Président de la République de recrutement de 1000 jeunes pour renforcer les capacités d’intervention du Ministère du Commerce en matière de contrôle des prix.



L’Alliance pour la République salue également le sens de l’écoute du Chef de l’Etat ouvert aux propositions des usagers sur le coût du loyer, en sus de sa politique hardie des 100 000 logements destinés à permettre à chaque Sénégalais d’avoir un toit.



L’Alliance pour la République exhorte l’ensemble des responsables et militants à soutenir sans réserve cette grande bataille contre la vie chère.



Le parti encourage les Sénégalais à produire ce qu’ils consomment et à consommer ce qu’ils produisent, ainsi que l’a fortement recommandé le Chef de l’Etat. Dans une conjoncture mondiale difficile pour tous les pays, ce nouveau comportement est le seul à même de garantir à notre pays une meilleure maîtrise des tendances inflationnistes.



L’Alliance pour la République exhorte l’ensemble des acteurs à faire montre d’esprit de solidarité, valeur cardinale de nos traditions de générosité et d’entraide.



Le Secrétariat exécutif national





