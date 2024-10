Crue du fleuve Sénégal : le Ps accuse les autorités et exprime sa compassion aux populations Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Octobre 2024 à 22:39 | | 0 commentaire(s)|

Dans un communiqué ce jeudi, le parti socialiste pointe un doigt accusateur sur le gouvernement qui, selon lui, « devra endosser l'entière responsabilité de cette situation exceptionnelle liée au débordement du fleuve Sénégal ». Selon Aminata Mbengue Ndiaye et ses camarades socialistes, « les dirigeants de ce pays n’ont pas pris en compte les prévisions hydrométéorologiques et assurer la bonne gestion des affluents du Fleuve Sénégal. A cela est venu s'ajouter son absence totale de réactivité, suite aux différentes interpellations liées aux cotes d'alerte d'Août, de Septembre et d'Octobre qui ont été régulièrement annoncées par les techniciens compétents ».



Devant cette situation , le Parti Socialiste exprime sa vive préoccupation et appelle l'Etat du Sénégal, à mener des actions urgentes d'assistance multiforme, afin de sortir les populations de la situation chaotique dans laquelle elles se trouvent, depuis le Jeudi 04 Octobre 2024.



Le Parti Socialiste exprime sa compassion aux populations des trois régions si durement éprouvées par la perte de leurs habitations, de leurs biens matériels et de leurs récoltes et les assure de son soutien indéfectible et de sa solidarité. Le Parti Socialiste estime que c'est faute d'avoir été prévenantes que les nouvelles autorités ont manqué de prendre, en amont, les mesures adéquates, pour pallier à cette situation désastreuse que vivent nos populations.

Source : https://www.dakaractu.com/Crue-du-fleuve-Senegal-l...

