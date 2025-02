Cryptomonnaie et escroqueries : la CENTIF dévoile une nouvelle typologie Une étude de cas révèle comment des escrocs ont utilisé des plateformes de cryptomonnaie pour détourner des millions de FCFA. La CENTIF met en garde contre les investissements non réglementés et travaille à encadrer ce secteur émergent, conformément aux normes du GAFI.

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Février 2025 à 19:26 | | 0 commentaire(s)|



Ousseynou Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook