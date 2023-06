Culture : prévu ce jour, le Festival international de littérature de Dakar reporté à cause de la tension politique La deuxième édition du Festival international de littérature de Dakar (Filid), censée se tenir du 7 au 10 juin sous le thème «Patrimoine littéraire et écriture contemporaine», a été reporté jusqu’à nouvel ordre du fait des tensions politiques.

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Juin 2023 à 10:39 | | 0 commentaire(s)|

Directeur dudit festival, Abdoulaye Fodé Ndione s’en désole et prend acte du contexte sécuritaire qui prévaut présentement.

«Vu la situation actuelle au Sénégal, les autorités sénégalaises nous ont recommandé de renvoyer le festival à une date ultérieure par mesure de sécurité comme toutes les autres manifestations prévues. Nous en sommes vraiment désolés et vous tiendrons au courant de l'évolution de la situation», précise Abdoulaye Fodé Ndione.



L’écrivain et éditeur précisait dernièrement que plusieurs invités sont attendus dans la capitale sénégalaise dans le cadre du Festival international de littérature de Dakar.



Parmi lesquels, le Congolais Blaise Ndala, lauréat de la première édition du prix de la littérature Cheikh Hamidou Kane, pour son roman «Dans le ventre du Congo», et l’auteur togolais Sami Tchak.



Le prix Cheikh Hamidou Kane sera reconduit cette année, en plus du prix de poésie Annette Mbaye d’Erneville et du nouveau prix du roman, baptisé Abdoulaye Racine Senghor.

Tribune



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook