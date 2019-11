Cybercriminalité : les 50 nigérians placés sous mandat de dépôt Les 50 nigérians arrêtés le 2 novembre dernier par la gendarmerie de Ouakam pour cybercriminalité, ont été déférés et placés sous mandat de dépôt, lundi, révèle L’Observateur, soulignant que les mis en cause, ont bénéficié de trois retours de parquet.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Novembre 2019 à 14:14 | | 0 commentaire(s)|

Ils sont accusés d’avoir voulu pirater l’opérateur de téléphonie mobile « Orange Sénégal », qui a déjà subi de lourd préjudice estimée à près d’un milliard FCFA, indique la même source. Un autre coup de filet avait été lancé à la cité Socabeg à Rufisque et avait permis l’arrestation de plusieurs personnes.

