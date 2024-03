DANS LE DUR AVEC AL-NASSR : Sadio Mané fait son mea culpa… et une promesse pour lundi Rédigé par leral.net le Lundi 11 Mars 2024 à 17:25 | | 0 commentaire(s)|





L'international sénégalais Sadio Mané est dans le dur avec son club d'Al-Nassr. Sous le feu des critiques en Arabie Saoudite, le Lion a fait son mea culpa et promis une réaction aux supporters.







Lundi dernier, Al-Nassr s’est incliné (1-0) en quarts de finale aller de la Ligue des champions asiatique face aux Émiratis d’Al-Ain. Dans la même semaine, Al Nassr s’est aussi incliné devant Al Raed en championnat, 3-1. Sadio Mané a joué toute la rencontre, mais n'est pas parvenu à se montrer décisif. Dans la foulée, les médias locaux ont estimé que le joueur de 31 ans n'était pas à la hauteur des attentes des supporters, et que cette défaite lui était en partie imputable. « Il s’est contenté d’un tir cadré », a déploré le média Koora.

Mais Mané a encore le match retour ce lundi à domicile de la Ligue des champions asiatique face aux Émiratis d’Al-Ain pour prouver sa valeur et faire taire les critiques. Il a pris une résolution et s’est engagé à livrer une belle prestation. « Je ne suis pas satisfait de mon niveau actuel, mais je vous promets que le match de lundi est pour moi une question de vie ou de mort, et nous le gagnerons pour vous », a lancé l'ancien joueur de Liverpool et du Bayern Munich devant la presse locale.



Sadio Mané sur la sellette ?



En 32 matchs toutes compétitions confondues, Sadio Mané a marqué 13 buts et délivré 6 passes décisives depuis son arrivée l'été dernier. Certaines rumeurs affirment que le natif de Bambali n’est pas assuré de poursuivre son aventure avec Al-Nassr, lui qui essuie de nombreuses critiques et est vilipendé par les supporters sur les réseaux sociaux.

Transféré en Arabie Saoudite pour la somme de 30 millions d’euros, le double Ballon d'Or africain pourrait connaître le même sort que l’Ivoirien Seko Fofana s’il ne se reprend pas. Ce dernier a été prêté à Al Ettifaq pour rendement insuffisant. Al-Nassr, de son côté, reste sur une série de 3 matchs sans victoire, et est 2e du championnat, relégué à 12 points du leader Al-Hilal. De quoi faire s’impatienter les supporters.









Source : Source : https://www.jotaay.net/DANS-LE-DUR-AVEC-AL-NASSR-S...

