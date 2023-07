DEMARRAGE DES TRAVAUX DU PORT DE NDAYANE : L’Etat libère les premiers chèques des personnes impactées par le projet Le processus d’indemnisation des personnes affectées par le projet du futur Port de Ndayane a démarré ce vendredi 07 juillet 2023 à Rufisque. La cérémonie s’est déroulée à la Préfecture de Rufisque sous la présidence du Préfet de Rufisque Serigne Babacar Kane et du Directeur Général du Port Autonome de Dakar Mountaga Sy et des Personnes affectées par le projet (PAP) dans la phase prioritaire du projet au niveau du département de Rufisque.



Rédigé par leral.net le Samedi 8 Juillet 2023 à 16:55 | | 0 commentaire(s)|



Rufisque et Mbour sont les deux départements impactés par le projet à travers leurs différentes communes notamment Yenne et Toubab Dialaw pour le département de Rufisque et les communes de Popenguine, Ndayane et Diass pour le département de Mbour.

Grace au leadership de Monsieur le Directeur Général de la SONAPAD, le budget nécessaire a été mobilisé et bouclé, le processus conduit par les autorités administratives, avec un barème plus favorable que ce qui a été fait jusqu’à présent dans les projets similaires.

Le processus a nécessité plusieurs rencontres entre l’administration, la Direction Générale du Port Autonome de Dakar et les PAP pour une harmonisation des barèmes de paiement, mais aussi un correct réaménagement des taux d’indemnisation qui ont été pendant longtemps la pomme de discorde.

Aujourd’hui, il s’agit de la zone prioritaire du département de Rufisque, bientôt Mbour abritera dans les jours à venir une cérémonie identique pour le paiement des indemnisations des PAP de ce département.



33 PAP de Yenne et Toubab Dialaw de Rufisque se situant dans la zone prioritaire du projet ont reçu leurs chèques d’un montant global de 2 milliards de frs. Le montant total budgétisé pour les PAP des deux départements est arrêté à 15 milliards de frs.

Le Préfet du département de Rufisque Serigne Babacar Kane et le représentant des PAP se sont félicités de l’aboutissement d’un processus qui n’a pas été facile. Mais le consensus pour l’intérêt général au profit du plus grand projet économique du Sénégal a prévalu.



Pour rappel dès sa prise de service à la tête du Port autonome de Dakar, le Directeur Général Mountaga Sy en avait fait une priorité, le paiement des PAP dans les plus brefs délais. Sur l’ensemble des deux départements, 5464 personnes sont concernées dont 83 pour le département de Rufisque.

Le directeur général du Port autonome de Dakar Mountaga Sy s’est réjoui d’un couronnement d’efforts de la part de l’administration centrale notamment le travail colossal des préfets de Mbour et de Rufisque, de ses collaborateurs du Port de Dakar et de l’engagement des PAP. La cérémonie de ce vendredi 07 juillet est le résultat de la stabilisation des barèmes, de la liste des PAP. Mountaga Sy de révéler que le barème se situe au niveau du meilleur taux d’indemnisation des PAP des projets développés par l’Etat jusqu’ici. Le DG du Port d’informer qu’une stratégie de communication sociale va être mise en place pour accompagner les PAP dans leur recasement après aavoir reçu leurs chèques.



La cérémonie de remise de chèques aux PAP est alors le couronnement à succès d’une détermination du Directeur Général du Port Autonome de Dakar pour la libération définitive des emprises permettant un bon début d’exécution du projet du port multi fonction de Ndayane.

C’est le lieu de féliciter et remercier toute l’Administration Centrale avec une mention spéciale pour les préfets et sous-préfets des départements de Rufisque et Mbour, de féliciter l’équipe projet du Port autonome de Dakar, mais aussi la bonne compréhension de l’utilité du projet par les PAP.

DF Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook