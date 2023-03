DER F/J : 8 pirogues en fibre de verre remises à des pecheurs

La Délégation Générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER F/J), en partenariat avec la CFAO, a remis 8 pirogues en fibre de verre et des équipements à des GIE de pêcheurs. La remise symbolique a été faite ce vendredi, à l’usine de la CFAO, sous la présence du ministre de la pêche, Pape Sagna Mbaye et de son homologue de l’Economie, Mme Oulimata Sarr. D’après Aby Sèye, déléguée générale de la DER, le coût du financement est estimé à 2 milliards FCfa et plus. Les bénéficiaires sont au nombre de 11 150 pecheurs. Et, ces derniers, satisfaits, saluent l’initiative.