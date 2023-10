DGE contre Sonko: Yewwi Askan Wi dénonce un affaiblissement de l'Etat de droit

Le leader de Pastef Ousmane Sonko peut compter sur ses alliés de la coalition Yewwi Askan wi dans le bras de fer continu qu’il l’oppose à la Direction générale des élections. YAW dit ne pas comprendre le refus de la direction générale des élections de donner une nouvelle fois au mandataire du président Ousmane Sonko des fiches de parrainage. Surtout au lendemain de la notification de la décision de la justice de réintégrer le leader de Pastef dans le fichier général. La coalition Yewwi a dénoncé vigoureusement le fait que la DGE a refusé l’accès de ses locaux au coordonnateur national désigné accompagné d’un huissier de justice, renseigne LeTémoin.



Elle parle d’une voie de fait symptomatique de l’affaissement de l’Etat de droit au Sénégal sous le régime de Macky Sall. Elle exige de l’administration électorale l’application stricte de la décision de justice rendue par le tribunal d’instance de Ziguinchor conformément au Code électoral et la remise sans délai des modèles de fiches de parrainage au mandataire de M. Ousmane Sonko conformément à l’ordonnance du juge de Ziguinchor. La coalition Yewwi Askan Wi appelle tous les démocrates et les candidats à la candidature de l’opposition à faire bloc pour récuser cette DGE manifestement partisane et exiger, comme par le passé, l’organisation des prochaines élections par une personne neutre et consensuelle.