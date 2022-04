DTN Fsb : entre partenariat avec la Lonase, liste de joueuses et All Star Game Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Avril 2022 à 11:08 | | 0 commentaire(s)| M. Moustapha GAYE, Directeur Technique National annonce du neuf dans le basketball sénégalais. A l'occasion de la signature de convention de partenariat entre la Lonase et le basket sénégalais, le DTN en a profité pour dressé une liste de 17 joueuses, toutes expatriées, également ayant en commun d'évoluer dans le haut niveau. Pour cette année 2022, l'accent est mis sur ces joueuses de moins de 26 ans pour préparer la relève et remettre le basketball sénégalais sur le toit de l'Afrique.

Autres informations avec la nomination de l'ancien international capitaine de la sélection masculine, MALEYE NDOYE, au poste de manager des lions. Il remplace ainsi, le premier Sénégalais à avoir foulé les parquets du NBA, Matar NDIAYE, nouveau conseiller du président de la fédération et du DTN. A retenir également que pour cette année, les amoureux de la balle orange auront droit à un ALL STAR GAME comme cela se fait presque partout.

Liste des joueuses:

Sabou Ndiaye Gueye (Northest Florida – USA)



Victorine Thiaw (Landerneau Bretagne Basket – France



Mame Ndioma Kane (Quinta Dos Lombos – Portugal)



Oumy Gueye (Bryant University – USA)



Mame Fama Thiam (New Mexico State University)

Rosette Mendy (US La Glacerie – France)

Fatou Pouye (Duquesne University – USA)

Fatou Sylla (Toyota Antelopes – Japon)

Arame Niang (Cincinatti University)

Madjiguene Sene (Escaudain – France)

Anne Francoise Diouf (COB Calais – France)

Bigue Sarr (New Mexico State – USA)

Julie Dacosta (Adareva Tenerife – Espagne)

Fatou Diagne (Houston University – USA)

Seynabou Thiam (Tarleton University – USA)

Marieme Ndoye Drame (Hitachi Hitech – Japon)

Ndeye Coumba Niang (Aramnane Akita – Japon)

Le sélectionneur a aussi évoqué la convocation de 5 joueuses évoluant dans le championnat local :

Ndeye Maty Mbaye (ASCVD), Couna Ndao (ASCVD), Ndeye Fatou Ndiaye « Dalva » (DUC), Mbarka Diop (DUC) et Ndeye Siry Diagne « Macira » (SLBC)



Accueil Envoyer à un ami Partager