Daara moderne: Ass Ndao, transitaire offre immeuble imposant avec toutes les commodités nécessaires à l’Islam

Dimanche 12 Septembre 2021

Ass Ndao transitaire s’illustre de la plus belle des manières. Il a construire un immeuble imposant avec toutes les commodités nécessaires. Au d’en profiter pour se faire davantage de l’argent, il a décidé de l’offrir à la formation de jeunes talibés, apprenant le Coran. Cet internat moderne d’Ass Ndao va recevoir une centaine d’enfants et leurs maîtres. Ces potages et leurs maîtres seront bien logés et nourris. L’intégralité de la facture sera pris en charge par l’ancien talibé de Serigne Ahmeth Sakhir Lo.