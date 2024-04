Dagana au cœur du ‘Projet’ Par Moustapha Diakhaté, Consultant en Infrastructure. Dagana, ancienne capitale du Walo commence déjà à jouer toute sa participation dans ce renouveau politique majeur qui souffle dans le pays depuis les élections de Mars 2024. Loin de la frustration, de l’indignation, et de la rengaine que certains médias veulent dissiper, le Walo est en pole position, les priorités du département comme celles de la commune sont bien prises en comptes par les nouvelles autorités et par le gouvernement de rupture dirigé par Mr. Ousmane Sonko.

Le Premier Ministre porte Dagana au cœur, depuis Sanar, l’homme politique considère notre commune comme sa seconde patrie. Son riche patrimoine culturel, ses illustres royautés féminines, son potentiel hydro- agricole ont toujours alimenté nos débats aux heures libres sur le campus social de l’UGB.



A juste titre, considère t-il Dagana comme un prolongement de Diayenne Pendao ou sont originaires ses aïeuls. D’ailleurs dans son bréviaire ‘Solution’ , l'émergence socio- économique du Walo y figure en bonne place avec le pétrole et le gaz et bien sûr l’énorme potentiel agricole autour du bassin du fleuve.



L’optimisation des revenus pétro-gaziers et les chaînes de valeurs intégrées autour des productions agricoles sont des axes essentiels de sa profession de foi du Premier Ministre depuis toujours, d’ailleurs c’est tout le sens sa caravane historique à travers les artères de la commune de Dagana du 19 Février pour la campagne présidentielle. Il posa ainsi les termes d’un pacte de confiance et d’avenir avec le Walo.



Le nouveau Président élu Excellence Bassirou Diomaye Faye a déjà honoré notre département avec le choix de Mme Yacine Fall originaire du département Ministre de l’Intégration Africaine et des affaires étrangères et première personnalité dans l’ordre protocolaire du gouvernement, presque le rang de Ministre d'État.



La Première Ministre Aminata Touré, superviseure de la coalition Diomaye 2024 à un attachement viscéral au Walo, et last but not least un des meilleurs fils de Dagana fait toute la fierté de l’Afrique avec l’organisation parfaite des élections présidentielles de Mars 2024.



Je rappelle aux daganois que le Projet prévoit des investissements massifs dans la vallée du fleuve pour les besoin de l’autosuffisance en riz et de la sécurité alimentaire, en même temps le Président BDF s’est engage’ à réévaluer les contrats pétro gaziers pour mieux faire contribuer les majors qui exploitent le gaz afin de trouver les ressources pour financer le développement économique.



Plus que des programmes à relent politicien, c'est l’heure des politiques publiques territorialisées autour des potentiels des régions, le Walo et le Fouta en seront les catalyseurs.



Le Walo n’a jamais en reste, et ne le sera pas avec le nouveau régime, toutefois il appartient à la jeunesse walo walo de tout le département d’éviter que le nouveau train de la rupture ne les laisse à la gare comme c’est le cas des politiciens d’une autre époque, l’Afrique vit une transformation profonde portée par sa jeunesse et Dagana qui polarise tout le Walo sera la locomotive.





Moustapha Diakhate

Ex Conseiller Special PM

Consultant en Infrast.



