Dahra: Un professeur de Math-Svt accusé de viol Professeur de Mathématique et de science de la vie et de terre(SVT) au lycée EX-CEM1 de Dahra, depuis plus de 10 ans, M. D est tombé, jeudi 11 mai 2023, après avoir été accusé de viol sur son élève O.N, en classe de 3ème, âgée de 15 ans. D’après la source de Leral.net, les faits ont eu lieu chez le professeur qui d'habitude y tenait des cours particuliers. Arrivé bien avant ses camarades, le professeur n'a pas tardé à donner une épreuve à faire à son élève qui, aussitôt après, a été jetée au lit par son professeur, M.D, pour satisfaire sa libido.

Saignements après un rapport, la fille a finalement cédé à la pression auprès des membres de sa famille qui l'ont conduite au centre de santé de Dahra où les autorités médicales ont bien confirmé qu'il y a eu bien pénétration avant d'aviser la gendarmerie de Dahra.



C'est ainsi que la victime a été acheminée à Linguère, chez une gynécologue, dans la soirée de ce jeudi, et la gendarmerie avait effectué une perquisition, la nuit, chez le professeur où des traces de sang ont été retrouvés dans sa chambre, selon toujours la même source.



Ainsi, l’accusé a été arrêté et conduit dans les locaux de la gendarmerie pour les besoins de l'audition avant de reconnaître les faits qui lui sont reprochés.



Il sera déféré lundi à Louga



Pour rappel, le mis en cause risque d'être poursuivi pour ‘’détournement de mineur suivi de viol’’. Une affaire qui fait couler beaucoup d'encre dans la commune de Dahra. D'ailleurs les élèves ont arrêté tous les cours, ce vendredi matin, exigeant que la lumière soit apportée sur cette affaire de présumé viol. L'enquête suit son cours





