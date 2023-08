Dakar : 11 individus qui s’apprêtaient à poser « des actes terroristes » appréhendés Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Août 2023 à 22:13 | | 0 commentaire(s)|

Onze individus qui s'apprêtaient à poser « des actes terroristes », dans le secteur de la VDN 3 ont été mis hors d'état de nuire, informe le Bureau des relations publiques de la Police nationale. Un individu nommé C.D né à Kaolack se disant étudiant en infographie domicilie à Zac Mbao Cité Sipres a été appréhendé, par les éléments de la Sûreté urbaine. Selon les informations transmises par la Police, l'individu en question, détenait par devers lui «des herses», en vue de perpétrer «des actes terroristes à Dakar». L'homme a quitté Kaolack, à bord d'une moto, avec quantité de herses qui auraient été confectionnés, par un certain Biteye. D'après les informations recueillies par la Police, «les herses, de l'essence et d'autres produits servant à la confection de cocktails Molotov devaient être distribués à des cellules établies à Pikine, Yoff, Keur Mbaye Fall, Zac Mbao et Rufisque, Parcelles assainies, VDN 3…» D'autres individus, en provenance de Kaolack, Bignona, Mbacké et Gambie s'étaient donné rendez-vous en centre-ville de Dakar, pour exécuter leur sinistre plan. Les éléments de la Police ont ainsi arrêté : M. Sall, né à Kaolack, technicien fibre optique, domicilié à Keur Mbaye Fall. Ce dernier dirigeait une cellule et devait recevoir du matériel et de l'argent, informe les services de la Police. Poursuivant les investigations, il a été procédé à l'interpellation du nommé A.B.C, né à Mbacké, agent Sonatel, domicilié à Mbacké. Le susnommé était le coordonnateur des initiatives et devait donner les instructions à C.D pour distribuer le matériel aux différents groupes. D'autres individus ont également été arrêtés : M.S , né à Kaffrine, se disant étudiant en arabe, domicilié à Pikine Texaco en provenance de Kaolack, Y.S né à Mpak se disant clerc huissier et domicilié à la cité Damels, H. E.M, né à Katoure se disant étudiant en commerce international, domicilié à Sam notaire Guediawaye. « Au total 11 personnes qui s'apprêtaient à poser des actes terroristes dans le secteur de la VDN 3 ont été mis hors d'état de nuire », informe la Police qui souligne que les investigations se poursuivent.



Source : Source : https://lesoleil.sn/dakar-11-individus-qui-sappret...

