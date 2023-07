Dakar: Deux dealers arrêtés par la Section de recherches avec 121 kg de drogue

La Section de recherches de la gendarmerie nationale a mis la main sur deux dealers récidivistes avec par devers eux 121 kilogrammes de drogue et une somme de 880.500 F Cfa. Les mis en cause, interpellés à la Médina (Dakar), renseigne leSoleil.sn.



« La Section de recherches de Dakar a mis fin aux activités illicites de deux trafiquants. Il s’agit de récidivistes très connus dans le milieu carcéral, une femme de 50 ans et un homme de 64 ans. Ils ont été interpellés, ce 20 juillet 2023 lors d’une livraison à la médina rue 1×16″, renseigne le Lieutenant-Colonel Ibrahima Ndiaye, chef de la Division communication de la Gendarmerie nationale (Divcom).



Ce dernier a informé que les gendarmes ont mis la main sur « 121kg de chanvre indien et la somme de 880.500 F Cfa, issue de la vente de drogue ». Les mis en cause sont déférés au parquet