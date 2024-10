Dakar Séries : Le Festival Panafricain des Séries Dévoile sa 2e Édition

Après une première édition couronnée de succès, Dakar Séries revient avec une programmation encore plus ambitieuse pour sa deuxième édition. Le festival propose une compétition africaine réunissant 15 séries venues de 10 pays, dont trois du Sénégal, ainsi qu'une sélection internationale de six séries. Durant cinq jours, projections, ateliers, débats et MasterClasses rythmeront l'événement, qui devient un rendez-vous incontournable pour célébrer la créativité audiovisuelle africaine et internationale.