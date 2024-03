Dakar renoue avec la saleté...: Les acteurs du nettoiement rendent hommage à leur ex-directeur, Mass Thiam et regrettent son départ de la Sonaged Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Mars 2024 à 22:17 | | 0 commentaire(s)| Les travailleurs du nettoiement rendent un vibrant hommage à leur ex-directeur, Mass Thiam. A peine parti, le secteur du néttoiement commence connaître une déscente aux enfers. Rien n’est plus comme du temps de Mass Thiam. Ces travailleurs, bien traités, regrettent lamentablement son départ à la tête de la Sonaged. Ainsi, l’homme décrit comme étant un manager hors pair, capable de prendre les meilleures décisions, diligentait avec tact les affaires liées à la gestion des ordures ménagères.

Depuis son départ, Dakar commence à redevenir sale avec des tas d’immondises dans certaines artères. Une image que les populations de la capitale n’avait plus l’habitude de revoir, revient avec persistance. Le départ de Mass Thiam qui avait réussi à rassembler tous les opérateurs et autres acteurs autour de l’essentiel est considéré comme une très grande perte. Les travailleurs de la Sonaged se désolent, tout en regrettant un retour d’immenses difficultés dans la collecte et le transport des ordures

















