Dakhla à Dakar : Le Maroc et le Sénégal dans une dynamique de co-construction

Selon le document, ce choix « n’est aucunement aléatoire », au regard de « l’amitié bilatérale aussi singulière qu’excellente entre le Maroc et le Sénégal », avec comme socle, « la complicité et la proximité ».



Initiée par le Roi Mohammed VI, la tournée économique à Dakar servira à « promouvoir la région de Dakhla Oued Ed Dahhab et à mettre en lumière un Maroc émergent, économiquement résilient et à même d’abriter de grands projets d’investissements, grâce à une réglementation, un climat d’affaires et des infrastructures qui le permettent ».



Riche de « son patrimoine culturel, historique et africain », un Maroc

« sûr et stable », « économiquement compétitif et attrayant », ouvre ses portes aux investisseurs étrangers. À cet effet, explique le communiqué, « la tournée économique dans la ville de Dakar, est un rendez-vous stratégique », ayant pour but de « mettre en exergue la prééminence du Maroc comme destination d’affaires et de tourisme en Afrique ».



Le Maroc et le Sénégal ont des liens « imperturbables, au vu de la constante volonté des deux pays de les préserver ». C’est dans ce sens que s’inscrit l’ouverture du consulat du Sénégal à Dakhla, en avril 2021, qui démontre « la volonté de renforcer la coopération et les relations d’envergure avec la région de Dakhla Oued Ed Dahhab, mais aussi le Maroc, sur une plus grande échelle ».



« Les tournées et les visites royales à foison aussi bien que les projets entrepris par le Souverain dont le poste-frontière d’EI Guergarat qui profitera au commerce de la quasi-intégralité du continent », témoignent, d’après le document, des efforts du Maroc pour booster la coopération Sud-Sud.



En présence des décideurs stratégiques et institutions publiques de Dakhla, plusieurs panels sectoriels se tiendront à Dakar. Dans ces échanges, les potentialités du « nouveau port atlantique basé à Dakhla, voué à être le plus grand hub d’import-export en Afrique », seront exposées.











APA