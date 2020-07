Dame ayant accouché devant l’hôpital : son mari Yoro Daillo revient sur les faits et gomme certains malentendus Avec ses nombreuses questions qui tournent autour, Leral.net a rendu visite à Yoro Diallo le mari de la dame qui avait accouché devant l’hôpital est revenu sur les faits, reprécisant certains axes dont ce qui lui aurait valu d’être redirigé ailleurs

L’affaire avait fait beaucoup de bruit, soulevé des indignations, puis suscité la réaction des bonnes volontés.



Comment s’est-il débrouillé pour aller à l’hôpital en pleine nuit de couvre-feu ?



Comment a-t-il été accueilli, pourquoi on l’avait orienté vers Nabil Choukair ?



Qu’en est-il du défaut d’argent dont on parlait ?



Pourquoi n’a-t-il pas bénéficié d’une ambulance ?



A toutes ces questions parmi d’autres, Yoro Diallo, (l’homme qui dit en être à son septième enfant né à l'h$opital Philipe Senghor), tout en saluant le professionnalisme des acteurs de la Santé de cette structure, revient avec un ton plus modéré sur ces faits qui avaient choqué plus d’un …



