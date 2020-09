Dans cette 39ème numéro de La Chronique de la semaine, présentée par Fadilou Keita , il a été question du leadership transformationnel de PASTEF-Les patriotes et de quelques points sur l’actualité. Rédigé par leral.net le Lundi 21 Septembre 2020 à 20:35 | | 0 commentaire(s)|

LEADERSHIP TRANSFORMATIONNEL A la suite de l’élection présidentielle, le Parti PASTEF-Les patriotes a défini une stratégie d’animation du parti. Elle portait respectivement sur les programmes suivants : -L’organisation de campagnes de don de sang Les Vacances Agricoles Patriotiques (VAP) Les week-ends citoyens. Les VAP constituent aujourd’hui le levier du leadership transformationnel de Pastef-Les patriotes. Nous […] LEADERSHIP TRANSFORMATIONNEL A la suite de l’élection présidentielle, le Parti PASTEF-Les patriotes a défini une stratégie d’animation du parti. Elle portait respectivement sur les programmes suivants : -L’organisation de campagnes de don de sang Les Vacances Agricoles Patriotiques (VAP)

Les week-ends citoyens. Les VAP constituent aujourd’hui le levier du leadership transformationnel de Pastef-Les patriotes. Nous constatons en effet ces derniers temps que le gouvernement, en s’inspirant du modèle des VAP, s’est mis à la mode de l’exploitation agricole comme facteur de développement socio économique. Toutefois il faut admettre que la politique agricole prônée par le gouvernement est impertinente et inadaptable aux réalités conjoncturelles sénégalaises. En effet le Plan Sénégal Émergent (Politique référentiel du régime) met l’Agro business au coeur de sa politique agricole. Cela a comme conséquence l’exposition du secteur national à la rude concurrence internationale. Par ailleurs, il faut reconnaître que les paysans rencontrent d’énormes difficultés dans l’accès à la terre, à la semence et surtout dans la commercialisation de leurs produits. Ces multiples contraintes expliquent la faible productivité du secteur agricole. Ainsi, à l’image des VAP, la politique agricole doit épouser des solutions innovantes consistant à la mise en place d’une unité de transformation assurant aux paysans une sécurition foncière et une meilleure rentabilité. Par ailleurs, il importe, tel que le preconise le programme Jotna, l’organisation du territoire national en six pôles de développement territorial. En outre, il est indispensable de renforcer la décentralisation pour une assistance technique plus proche et plus efficace. Actualité Monsieur Keita termine la chronique en évoquant les affaires de Ahmed Aidara, de Abdoulaye Balde et des attaques fréquemment subies par Pastef-Les patriotes.



Source : Source : https://xalimasn.com/dans-cette-39eme-numero-de-la...

Accueil Envoyer à un ami Partager