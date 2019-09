(PHOTOS)-Dans une Salle de Zurich, archi-comble : Les fans de Youssou Ndour refusent son départ de la scène

L’artiste interplanétaire, roi incontesté du Mbalax, Youssou Ndour a encore fait parler de son aura artistique. La Salle de Zurich, archi-comble a refusé du monde le jeudi 12 septembre 2019.



Youssou Ndour, accompagné de son orchestre « Le Super Étoile » a merveilleusement communié avec ses fans.



Le public, bien épanoui dans l’offre de sonorités musicales bien dosées avec des mélodies et lyriques enivrants, son public ne voulait pas que leur idole quitte la scène. Et, c’est ainsi, qu’il aura droit à deux rappels.



Sa prestation exceptionnelle dans cette salle mythique, prouve tout simplement que Youssou Ndour est sans commune mesure unique dans son genre et son domaine. Il est tout simplement fabuleux…Partout Roi…