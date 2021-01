Dansokho et Pr Amadou Tidiane Ba immortalisés

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Janvier 2021 à 10:42 | | 0 commentaire(s)|

Le chef de l’Etat immortalise le défunt leader du Parti de l’indépendance et du travail (Pit) qui a été son compagnon de lutte dans l’opposition après son départ de l’Assemblée nationale en 2008. Le Président Macky Sall en a pris la décision hier en réunion de Conseils des ministres. A cet effet, souligne L'As, l’Etablissement public de Santé de niveau 2 de Kédougou est dénommé «Centre hospitalier régional Amath Dansokho de Kédougou».



D’ailleurs les travaux de la structure sanitaire sont achevés et bientôt elle sera inaugurée. C’est la même reconnaissance qu’il a eue à l’endroit du défunt universitaire, Pr Amadou Tidiane Ba. L’établissement public de Santé de niveau 2 de Sédhiou est dénommé « Centre hospitalier régional Amadou Tidiane Ba de Sédhiou». Son inauguration est attendue très prochainement. Idem pour Thierno Birahim Ndao dont le Centre hospitalier régional niveau 2 portera le nom. Cet établissement dont on attend l’inauguration a déjà démarré les consultations.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos