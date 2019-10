Daouda Dia à Diokoul: "Yaya sow est un militant inconditionnel du Président Macky Sall "

Le premier questeur à l'Assemblé nationale, Daouda Dia, a réagi sur la récente sortie du député Yaya Sow, dénonçant la composition du nouveau bureau de l'institution parlementaire.



A Diokoul Mbelbouck, dans le département Kaffrine, dont il procédait, ce week-end, à l'inauguration de la radio communautaire, le député de la majorité présidentielle a rappelé les relations d'amitié entre le maire de Ribot-Escale et le chef de l'État. "Nous sommes en démocratie et Yaya Sow et Macky Sall se connaissent bien", a-t-il fait savoir. Avant d'ajouter: "Yaya est un fidèle de Macky. Il a beaucoup travaillé pour le parti. Tout va rentrer dans l'ordre".



Revenant justement sur ce bureau, Dia a remercié le Président et ses collègues députés pour la "confiance", renouvelée à la tête de la questure de l'Assemblée nationale. A noter également qu'il a présidé la finale de la coupe du maire, Sette Diop, rencontre, dont il était le parrain.