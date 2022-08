Dara Nguer/ pour leur non-accès a l’électricité : les populations boudent le scrutin

Les populations du village de Dara Nguer, localité située dans la commune de Keur Mbouki (département de Mbirkelane) région de Kaffrine ont boudé l’unique bureau de vote ouvert dans ce village à l’occasion du scrutin législatif d’hier. Ces populations qui auraient dû être remontées par le manque d’un certain nombre de besoins essentiels à leur bien-être social, dont leur non-accès à l’électricité, ont manifesté leur colère en refusant de vote. Pis, ces populations décident de camper sur leurs positions tant que leur village ne sera pas électrifié. Jusqu’à 12h 30 mm pendant la journée d’hier, une seule personne a réussi à s’acquitter de ce devoir civique. Alors que dans ce bureau, personne parmi les habitants du village n’a fait le déplacement.



A part le personnel administratif investi pour le vote et l’agent de sécurité en poste, aucune silhouette d’homme ne rôdait sur les lieux. Si pour certains, cette réticence collective est liée à l’effet de la pluie, d’autres pensent que depuis quelques temps, les populations de ce village ne peuvent plus digérer l’abandon dont elles sont victimes en termes d’électrification. Car quelques semaines auparavant, les populations de Dara Nguer s’étaient soulevées pour réclamer l’accès de leur village à l’électricité et aux autres infrastructures sociales de base auxquelles elles ont couru pendant plusieurs années. Il nous est toutefois signalé que le ministre de l’Urbanisme, Abdoulaye Seydi Sow, une fois saisi de cette affaire, s’est rendu d’urgence sur les lieux pour s’enquérir de la situation et faire revenir ses populations à de meilleurs sentiments.



Ainsi interrogé sur cet incident, le directeur général de la Senelec Pape Mademba Bitèye, quant à lui, dit avoir déjà effectué une tournée au niveau de tous les villages du département de Mbirkelane où il a relativement présenté les programmes d’électrification rurale attribués à ces villages et pour lesquels le village de Dara Nger est tributaire. Pape Mademba Bitèye annonce toutefois que » quelle que soit la situation, boycotter ou ne pas boycotter le scrutin, le village de Dara Nguer tout comme les autres villages du département de Mbirkelane seront tous électrifiés avant Juin 2024. Car ce sont aussi des programmes qui nécessitent des études, des travaux avant toute opération de connexion ». Il faut cependant souligner que dans ce village, la coalition Bby a remporté le scrutin avec trois (3) voix contre 0 pour toutes les autres entités en lice.

SudQuotidien