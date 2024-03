« De l’impératif catégorique de s’unir autour du candidat Amadou Ba », Par Amadou Lamine Dieng, Maire de Wack NGOUNA

Le Chef de l’Etat, son Excellence Monsieur Macky SALL, en décidant de fixer la date de l’élection présidentielle avant le 02 avril 2024, est resté fidèle à sa posture républicaine de toujours se conformer aux décisions du Conseil Constitutionnel, en adéquation avec les principes qui fondent l’Etat de droit.



Par cette démarche qu’il convient de saluer et de magnifier, il a rassuré les sénégalais, s’il en était encore besoin, sur son engagement résolu pour la tenue d’une élection libre et transparente le 24 mars 2024, au sortir de laquelle, le Président de la République nouvellement élu ne sera ni contesté, ni dépourvu de la légitimité qui sied à sa fonction.



C’est la même clairvoyance qui a guidé son choix porté sur notre candidat, le Premier Ministre Amadou Ba qui, par sa constance, sa résilience, sa loyauté et son engagement de tous les instants au service de l’Etat, a fini de convaincre qu’il est le meilleur candidat pour la grande coalition Benno Book Yakaar, voire simplement, le meilleur des 19 candidats en lice.



En contribuant à côté du Chef de l’Etat à l’atteinte du bilan incontestable et sans équivalent qui a fini de faire du Sénégal, une vitrine de modernité orientée vers l’émergence, le candidat Amadou BA s’est montré être à la hauteur des enjeux et a confirmé toute sa stature d’homme d’Etat que le Président de la République a très tôt détectée en lui.



Ses grandes qualités humaines, sa démarche inclusive et sa probité morale ont crédité son coefficient personnel qui, articulés au legs de son Excellence Monsieur Macky SALL, rendent certaines ses chances de gagner au premier tour.



Comme je l’ai toujours théorisé, face à notre responsabilité historique de confier notre cher pays à des mains expertes, nous devons nous unir autour de sa personne et faire en sorte que « chacun gagne chez soi pour qu’il gagne partout ».



Dans cette dynamique, il nous faut travailler à rallier à notre offre programmatique, ces sénégalais indécis, les candidats dits spoliés et nos frères et sœurs qui avaient marqué leur désaccord après sa désignation comme candidat de la coalition.



L’éthique de responsabilité nous commande aujourd’hui de nous unir, de bannir les inimités tenaces, de dépasser nos petites querelles d’égos, de gommer les ressentiments nés de l’investiture, pour faire bloc autour de notre candidat qui doit s’investir personnellement pour créer cette belle symphonie.



Il doit chausser ses babouches et ne point hésiter à les user, pour aller à la rencontre de son peuple, de tous ceux ou celles qui sont dans ou en dehors de la coalition, pour les convaincre de venir à ses côtés, gagner et gouverner ensemble.



Nous devons tous faire de « S’UNIR OU PERIR », notre cri de guerre, et notre slogan pour une remobilisation dans une grande ferveur militante.



Le Président Macky SALL nous a balisé le chemin vers une victoire éclatante grâce au bilan pharaonique qu’il nous a légué et que nous avons le devoir impérieux de préserver et de consolider.



Il va certainement apporter à notre démarche, son soutien, son expérience et son admirable genie politique pour faciliter l’élection du candidat Amadou BA.



Notre second atout indéniable est que nous avons le meilleur candidat, nous avons la plus grande coalition politique, nous avons le meilleur programme basé sur les meilleures règles de gouvernance.



Il ne nous reste donc qu’à soutenir notre candidat, Amadou BA, pour une victoire éclatante au soir de 24 mars 2024. Il n’y a pas d’autre alternative que de S’UNIR OU PERIR.



AMADOU LAMINE DIENG

Maire de Wack NGOUNA