« De l'usurpation et du trafic ! », Par Cheikh Doudou MBAYE, Lanceur d'alerte

S'il y'a quelqu'un qui doit être arrêté et traduit devant nos juridictions c'est bien Oumar Diagne pour faux et usurpation.



Ce Monsieur soit disant titulaire de 4 Doctorats et nommé par décret Présidentiel comme DAGE avec un Doctorat en économie n'est en réalité que titulaire d'un Bac+2 et je doute qu'il ait une maîtrise, un Master.



Nous appelons notre administration de voeux pieux de rupture à plus d'orthodoxie et je me souviens vraiment du temps de Diouf que le journal le Soleil publiait tous les Cv des nommés.



Ainsi, appelons nous le Fameux "Professeur " Cheikh Oumar Diagne, tout puissant Docteur es Économie à nous édifier sur les points suivants :



1. Où a-t-il soutenu sa thèse, quelle université ?

2. Nous citer 1 à deux membres de son Jury

3. Sur quoi avait porté sa soutenance ?

4. Quelle fut la sanction de son Fameux jury.

5. Qui fut son Directeur de thèse ?



Et vous vous etonnez du Cv de Tounkara ?



Oumar Diagne on peut comprendre qu'un combat politique soit récompensé mais naa laalou si deug la vérité.



Cheikh Oumar Diagne n'est titulaire d'aucune maîtrise alors de Doctorat, vous pouvez oublier..Dire que c'est eux qui theorisent notre souveraineté monétaire 😭.



La rupture c'est d'avoir avoir la vérité chevillee au corps. Cheikh Oumar Diagne cotoie notre première institution grace au mensonge et pire il est le collègue du plus grand professeur de mathématiques de l'Afrique. Vois voulez reformer notre système éducatif alors ne laissez pas le l'usurpation intellectuelle passée. Cheikh Oumar doit faire face à la presse et apporter les preuves de ses parchemins comme fit Moussa Diop face aux doutes de Barthelemy DIAS sur son cursus.



Nous vous accordons le bénéfice sur la Maîtrise mais juste un Doctorat pour lequel vous êtes élu, apportez nous des reponses aux questions posées..



Triste pays, triste rupture.



Excellente nuit..



Cheikh Doudou MBAYE,

Lanceur d'alerte

MPH, Gestion des Systèmes de Soins en Santé ( ESP-ULB)

Spécialisation en Études de Développement ( IUED- Genève)

Travailleur social option entreprise ( ENTSS- Dakar)









