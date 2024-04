De la renégociation annoncée des contrats miniers et pétroliers au Sénégal: avis et recommandations d'un citoyen sénégalais

La renégociation annoncée des contrats liant l'État du Sénégal et les sociétés minières et pétrolières sera un processus complexe et, qui exigera un équilibre délicat entre les intérêts de l'État, et ceux des sociétés privées ayant investi et parié sur les atouts du pays.



La renégociation annoncée sera réussie si, in fine, chacune des parties prenantes en sort satisfaite. Après tout un accord peut toujours être revisité sous les conditions prévues entre les parties.



Quelques considérations générales :



- Les deux protagonistes sont fondés, chaqu'un en ce qui le concerne à avoir des attentes et à les défendre lors des négociations. La bonne pratique voudrait que chaque partie adresse à l'autre ses attentes dans une totale transparence, ce qui peut aider d'emblée à identifier les points d'accord et les désaccords, facilitant ainsi la recherche de compromis. La publication des contrats et des conditions de renégociation peut également contribuer à la transparence et à la confiance mutuelle.



- Avant d'entamer toute renégociation, une évaluation détaillée des contrats existants pourrait être menée pour identifier les avantages et inconvénients des termes actuels pour l'État et pour les sociétés privées. Cette évaluation devrait inclure une analyse des retombées économiques, sociales, et environnementales des activités des sociétés concernées mais également les responsabilités et les garanties que l'Etat s'est engagé à offrir aux investisseurs.



En effet, une fois que le principe de renégociation est posé, les exigences ne viendront pas que d'une partie. C'est là ou réside un point de vigilance sur les incidences directes ou indirectes pouvant aller jusqu'à retarder le démarrage de certains projets très attendus, ceci, en fonction de l'incidence des négociations sur les dispositions et engagements relatifs aux contrats mères.



Dans tous les cas, il faudra garder à l'esprit que l'Etat a besoin des investisseurs privés, tout comme ces derniers comptent sur le rôle régulateur et facilitateur de l'Etat.



Aussi, en adoptant une approche méthodique et en se concentrant sur ces stratégies, l'État du Sénégal peut optimiser le processus de renégociation avec les sociétés minières et pétrolières pour garantir un équilibre bénéfique entre les intérêts économiques nationaux et ceux des entreprises, tout en promouvant le développement durable et l'inclusion sociale.



Youga SOW

