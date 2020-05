Deal à plusieurs milliards de FCfa à la Senelec: Samuel Sarr et le Dg Bitèye, cités au coeur de l'affaire

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Mai 2020 à 10:06 | | 0 commentaire(s)|

Les scandales s'enchaînent à la Senelec. Le dernier en date est une grosse affaire de milliards dans laquelle est cité Samuel Sarr, ancien ministre de l'Énergie sous Wade et non moins ex-Directeur général de la Senelec.



Selon Vox Populi, l'actuel DG de la Senelec, Pape Mademba Bitèye, envisage d'accorder à Samuel Sarr "le plus grand contrat d'achat d'énergie pour réaliser la plus grande centrale électrique du Sénégal".



Cette centrale, d'une capacité de 300 W, sera gérée par la société West African Energy (WAE) appartenant à Samuel Sarr. WAE, qui doit gagner ce marché de 25 ans, ne peut revendiquer aucune référence.



D'après le journal, le marché, qui risque d'être passé sans appel d'offre, est estimé à 3516 milliards, soit 140 milliards par an, dans l'hypothèse d'un fonctionnement continu en base ou semi-base.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos