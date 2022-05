Débat houleux sur Walf tv sur l'affaire "Sweety Beauty" : Me Pape Sène de l’Apr boude le plateau Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Mai 2022 à 00:42 | | 0 commentaire(s)|

Les émissions télévisées sur l’affaire Adji Sarr sur les plateaux ne cessent d’être passionnées entre débatteurs politiques. La preuve en date le houleux débat sur Walf tv de cette soir entre Maître Pape Sène, membre de l’Apr et le journaliste d’investigation, Babacar Touré en est l’illustration.





En effet, l’avocat Pape Sène, par ailleurs responsable de l’Apr a été emporté dans le débat sur ce tumultueux dossier de viol. Très houleux, le débat l’a été entre ces deux co-débatteurs. Très à malaise, la robe noire membre de l’Apr qui semble ne pas apprécier les développements du journaliste Touré sur ce brûlant dossier du viol supposé de la célèbre masseuse de Sweet Beauty, a fini par bouder l’émission Balance. Invité à laisser le temps de parole au célèbre journaliste d’investigation qui expliquait le complot de ce dossier, Me Sène s’emporte grave et menace d’abandonner ses co-débatteurs si son micro est coupé.





« Je vais demander qu’on coupe votre micro si vous continuez à parler », lui prévient le journaliste animateur Pape Ndiaye. Connu pour son orgueil sur les débats politiques, le président du Comité sénégalais des Droits de l’homme, s’énerve et finira par exécuter sa menace. Car il prendra ses clics et ses claques en quittant l’émission.



Une attitude qui n’a pas laissé indifférents ses co débatteurs qui estiment que le représentant de l’Apr aurait adopté une autre posture de quitter à cette manière l’émission.





Source : Source : https://www.exclusif.net/Debat-houleux-sur-Walf-tv...

