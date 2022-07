Débauchage politique : Des proches de Sonko et Thierno A. Sall migrent vers Pape Modou Fall Directeur de l’Emploi Pour mieux cultiver certaines valeurs cardinales, bannir les violences électorales, ne plus descendre dans la rue pour brûler des pneus, saccager des magasins ou encore défier les institutions, un nombre impressionnant de jeunes du Pastef d’Ousmane Sonko et de la République des Valeurs de l’ancien ministre Thierno Alassane Sall a décidé, ce mercredi 6 juillet 2022 à Thiès, de rejoindre les rangs du parti « Rassemblement pour la Vérité / Degg Moo Woor » du directeur de l’Emploi, Pape Modou Fall, partie prenante de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar (BBY).

Au cours d’un point de presse, ces jeunes ont justifié leur ralliement par «un besoin d’apporter notre pierre à l’édifice dans la construction de ce pays à travers le Plan Sénégal Emergent du président Macky Sall ».



Ces ex-partisans du leader de Pastef, Ousmane Sonko, et du président de la République des Valeurs, l’ancien ministre Thierno Alassane Sall, ont choisi d’accompagner désormais le président du parti « Rassemblement pour la Vérité/Degg Moo Woor », qui n’est autre que le directeur l’Emploi, Pape Modou Fall, afin, expliquent-ils, de « pouvoir nous mettre, de façon positive, au service de la nation, suivant la vision du chef de l’Etat, l’infatigable bâtisseur ».



Ibrahima Bousso et Fatou Sylla, qui ont porté leur parole, de décrier avec la dernière énergie « la politique incendiaire de nos ex-leaders, ce qui nous a poussés à rejoindre le parti du ‘’Rassemblement pour la Vérité’’, d’autant que Pape Modou Fall n’a qu’un seul slogan : ‘’construire’’ ».



Poursuivant, les nouveaux militants du « Rassemblement pour la Vérité/Degg Moo Woor », ont expliqué que « nous nous sommes engagés à accompagner le Directeur de l’Emploi, pour avoir pris conscience du fait que notre intérêt se trouve du côté de ceux qui œuvrent pour bâtir, à l’instar de M. Fall qui ne badine pas avec la création d’emplois pour concrétiser la vision du président de la République, plutôt que de passer notre temps à descendre dans la rue pour nous livrer à des actes de vandalisme ».



À leur nouveau leader, ils font savoir que « les jeunes de Thiès sont aujourd’hui debout comme un seul homme pour travailler de sorte que vous puissiez réaliser, ici, vos vœux dans l’acquisition de résultats fantastiques aux élections législatives du dimanche 31 juillet 2022, pour donner une majorité confortable au Président Macky Sall à l’Assemblée nationale ».



Fatou Sylla, Ibrahima Bousso et leurs camarades ne manquent pas d’inviter le directeur de l’Emploi à « penser adopter, au profit de la jeunesse thiessoise, la même pédagogie servie à l’endroit des jeunes de la région de Diourbel, en ce qui concerne la création d’emplois ».



Le chef de la délégation du « Rassemblement pour la Vérité / Degg Moo Woor », Daouda Thiam, chargé de la massification du parti au niveau national et international, qui avait à ses côtés les responsables Moda Kane et Gallo Sow, dit avoir mesuré à sa juste valeur l’étape de Thiès, dans le cadre d’une tournée nationale de sensibilisation et de massification de la formation politique du directeur de l’Emploi/ Pape Modou Fall qui vient d’ailleurs de lancer, ce 28 juin 2022, la grande coalition « Les Républicains/Samm Sunu Reew », partie prenante de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar (BBY).



Selon Daouda Thiam, « Pape Modou Fall est parvenu à convaincre ces jeunes à bannir la violence dans la rue pour se comporter en jeunesse responsable, positive, consciencieuse et consciente, prête à apporter sa pierre à l’édifice, dans la construction d’un Sénégal émergent ».



Daouda Thiam rappelle que le « Rassemblement pour la Vérité / Degg Moo Woor » se veut un parti qui prône la « politique de développement », avec une jeunesse au service de son pays mais non qui « verse dans la violence, la casse des boutiques, etc. »



Selon lui, « la jeunesse, l’avenir du pays, se doit de préserver dignement l’héritage légué par les ancêtres, en vue de jouer pleinement sa partition dans la construction du pays ». Les cibles visées, indique-t-il, concernent aussi bien les jeunes diplômés et que ceux d’entre eux qui sont non diplômés, qui pourront tous profiter des financements des agences gouvernementales (Der, Fongip, Pôle emploi), pour s’occuper effectivement autour d’activités génératrices d’emplois (Pme-Pmi) ».



Les responsables du parti « Rassemblement pour la Vérité/Degg Moo Woor » de Pape Modou Fall disent ne plus vouloir « voir des jeunes agresseurs, voleurs, ou qui passent leur temps à brûler des pneus, mais de vrais Jambaars qui se convertissent en de véritables chefs d’entreprise, soutiennent leurs familles, fondent leurs foyers ».

