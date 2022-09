Débordements du fleuve Sénégal : appel à la vigilance maximale et à la prise de toutes les dispositions nécessaires, la côte d’alerte en vue dans de très courts délais Dans le cadre du suivi permanent de la situation hydrologique du fleuve Sénégal, le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement informe qu’à la date du 12 septembre 2022 à 17 heures, la cote d’alerte de 10 mètres est atteinte à Bakel ; des débordements cours d’eau ont commencé à être constatés dans certaines localités de ce département.

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Septembre 2022 à 23:13

Selon communiqué reçu, à Matam, le niveau d’eau de 7,97 mètres, noté également ce 12 septembre à 17 heures, permet de prédire que la côte d’alerte de 8 mètres sera atteinte dans de très courts délais.



Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement avise que compte tenu de ces informations, les populations riveraines et les porteurs d’activités aux abords du fleuve Sénégal sont invités, parallèlement aux diligences que l’Etat aura à entreprendre, à observer une vigilance maximale et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour se prémunir d’éventuels dégâts qui seraient liés à ces débordements.



