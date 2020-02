Débrayage hier, présence passive ce vendredi : Le G7 déroule son 3e plan d’action Les G7 qui regroupe les syndicats les plus représentatifs de l’enseignement a observé, hier, un débrayage, qui a été suivi d’une présence passive aujourd’hui. Cela, dans le cadre de leur troisième plan d’actions pour protester contre le non-respect par l’Etat des accords de 2018, selon L’AS. Le G7 observera un autre débrayage mardi prochain, suivi d'une grève totale le jeudi et organisera une marche nationale à Thiès le samedi 22 février prochain, indique la même source.

