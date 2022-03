Début du carême : C'est parti pour 40 jours d'abstinence!

Le temps du Carême commence chez les catholiques du Sénégal et du monde entier. Aujourd’hui c’est le mercredi des cendres qui marque le début du Carême de 40 jours, moment de grande ferveur religieuse pour les catholiques du Sénégal et du monde entier.



Au sein de l’Église catholique, le carême est une période pénitentielle de 40 jours en préparation à la commémoration de la Passion du Christ, de sa mort et de sa résurrection. Celle-ci commence avec le mercredi des Cendres, se termine au Samedi saint et précède Pâques.



Le carême débute dans un contexte assez particulier qui a fait sortir l'Eglise de sa réserve, avec des propos jugés offensants à son endroit par Serigne Lamine Sall.