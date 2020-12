Décentralisation: les journalistes et communicants en conclave pour un renforcement de capacité.

Les journalistes et communicants spécialisés en décentralisation se sont réunis, ce mardi 15 décembre 2020, à Dakar pour échanger sur les actions et réalisations de la gouvernance locale pour le développement (Gold). Le but visé est d’imprégner les participants sur l’intervention du projet, mais également de réfléchir sur une perspective de collaboration pour la visibilité de Gold.



Cette rencontre d’une seule journée s’inscrit dans le cadre de la mission du cercle des communicants en décentralisation qui s’est assigné comme objectif principal d’accompagner toutes les actions ayant comme mission finale de promouvoir le développement local.



Ibrahima Ethia président du cercle des communicants en décentralisation qui constate que l’information au niveau des collectivités territoriales est un véritable problème, soutient qu’on va vers un partenariat entre le cercle des communicants en décentralisation et le programme USAID pour valoriser davantage les actions qui sont menées par les programmes de développement notamment le programme USAID GOLD, qui intervient dans quatre régions du Sénégal.



Ils sont nombreux, les projets ou programmes qui interviennent dans les collectivités territoriales mais au finish, il n’y a pas d’impact ni résultats. Pour résoudre cette problématique le journaliste en décentralisation exhorte les communes à s’approprier du modèle de la gouvernance locale pour le développement pour en bénéficier de ces projets dans leurs périmètres. « Nous travaillons pour amener les organisations, les partenaires au développement et les médias à pouvoir s’imprégner sur ce que GOLD fait pour un large partage avec le Grand public », a déclaré Mr. Ethia au terme de la rencontre.



Les problèmes fondamentaux auxquelles sont confrontées les collectivités territoriales sont relatifs à la mobilisation des ressources, à la question de ressources humaines. Ils sont également relatifs aux incohérences territoriales. Face à ces problématiques, les journalistes invitent les autorités à renforcer davantage les collectivités territoriales.

